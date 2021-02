Szymański: Jestem przekonany, że KE wyciągnie konsekwencje

Szymański, który podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. UE w czwartek zdawał sprawozdanie z udziału Polski w pracach niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej w minionym półroczu, podkreślił, że ostatnie miesiące były zdominowane przez pandemię koronawirusa. Wśród największych osiągnięć prezydencji wymienił m.in. skoordynowanie podejścia do ograniczeń przepływu ludzi, dóbr i towarów.

Jako kluczowy aspekt minister ds. UE wymienił zaangażowanie Wspólnoty w przyspieszenie badań i dopuszczenie do rynku szczepionek przeciw COVID-19. W tym kontekście wspomniał o uproszczeniu procedur, co w efekcie doprowadziło już do dopuszczenia na rynek europejski kilku preparatów.

Szymański akcentował, że decyzję o wspólnym zakupie przez 27 państw szczepionek należy ocenić pozytywnie. Jak dodał, założenia tej decyzji były trafne, a alternatywą pozostawała konkurencja i walka o dostęp do szczepionek poza zasadami wspólnego rynku.

Szymański: Trudno ocenić, gdzie leży wina

– Tego na dziś udało się uniknąć, natomiast problemem pozostaje wykonanie tego planu, w szczególności zachowanie niektórych firm. Dzisiaj wciąż trudno ocenić, czy wina leży tylko po stronie firm, czy też po stronie nieostro sformułowanych kontraktów – mówił minister ds. UE.

Państwa członkowskie zdecydowały się na wspólny mechanizm zakupu szczepionek, który zakłada proporcjonalne rozdzielenie poszczególnych preparatów w krajach Wspólnoty. W ramach unijnego programu zakontraktowano dostawy szczepionek firm: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CureVac i Sanofi. Dostawy od trzech ostatnich firm rozpoczną się, gdy EMA potwierdzi ich bezpieczeństwo i skuteczność. KE prowadzi również rozmowy z koncernami Novavax i Valneva. EMA na bieżąco ocenia wyniki badań szczepionek Johnson & Johnson i Novavax, co przyspieszy ich ostateczne zatwierdzenie.

Opóźnienia w dostawach szczepionek

W styczniu najpierw Pfizer, później AstraZeneca poinformowały o czasowym zmniejszeniu planowanych dostaw do Unii Europejskiej z powodu niewystarczających mocy produkcyjnych. Spotkało się to z liczną krytyką państw członkowskich, które deklarują, że są gotowe na dużo większe dostawy szczepionek i dużo szybsze szczepienie swoich społeczeństw, które nie jest możliwe przy obecnych, znacznie zmniejszonych dostawach.

Szymański podkreślił podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. UE, że wykonanie założeń kontraktów z producentami pozostawia dzisiaj wciąż sporo do życzenia. – Liczymy na to, że ten proces przyspieszy i że pierwotnie zapowiedź związana z tym planem były wykonane – dodał.

