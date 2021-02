Jaki znów powalczy z Trzaskowskim o Warszawę? Jasna deklaracja: Trzeba twardo stąpać po ziemi

W kontekście jednej z ostatnich wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, w której zadeklarował, że w kolejnych wyborach samorządowych prawdpodobnie ponownie będzie ubiegał się o prezydenturę w Warszawie, Interia zapytała Patryka Jakiego, czy on także znów stanie do pojedynku z politykiem PO. Odpowiedź europosła nie pozostawia wątpliwości.

– Ja taki start wykluczam. Trzeba twardo stąpać po ziemi – oświadczył. Wskazując, że przyniósł Prawu i Sprawiedliwości najlepszy wynik w Warszawie od 2006 roku, podkreślił, że jest to miasto centrowo-lewicowe i "żaden polityk prawicowy nie będzie w stanie tu wygrać, jeśli prawica nie zacznie myśleć o zmianie fundamentów, zmianie aksjologicznej".

– Nie zmieni tu też nic kandydat bardziej centrowy, bo takiego próbowano wystawić, a miał wynik gorszy ode mnie. Trzeba się pogodzić z tym, że kandydat prawicowy w takich warunkach politycznych nie będzie w stanie nigdy wygrać w Warszawie – tłumaczył.

Patryk Jaki wyraził pogląd, że w ostatnich wyborach zrobił wszystko, co mógł. Zastrzegł jednak, że do drugi raz do tej samej rzeki nie wejdzie.

