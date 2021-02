Rzecznik Porozumienia: Podatek od reklam jest nie do przyjęcia

– My wczoraj wydaliśmy oświadczenie, że patrząc na to, z jaką reakcją się to spotkało… W mojej ocenie to jest zły projekt – mówiła Sroka w Radiu ZET.

– Jako Porozumienie od samego początku byliśmy za tym, żeby opodatkować międzynarodowych gigantów cyfrowych, którzy rzeczywiście w Polsce unikają opodatkowania. Dlatego z pełnym rozczarowaniem patrzymy na zapisy tego projektu. One na pewno tego nie osiągną. Dla mnie jest on nie do przyjęcia w tym kształcie i większość parlamentarzystów, z którymi rozmawiałam, są podobnego zdania. Mówię o Porozumieniu Jarosława Gowina. Przesądzać nie mogę. Wieczorem zbierze się zarząd. Będzie to jeden z tematów, nad którym będzie debatować – podkreślała rzeczniczka Porozumienia.

Sroka: Bielan może doprowadzić do zawirowania w całej Zjednoczonej Prawicy

Magdalena Sroka pytana była również o wewnętrzny konflikt w Porozumieniu i działania Adama Bielana.

– Rzecznik Porozumienia jest jeden, jak partia Porozumienie jest jedna. Jest jeden prezes, jest jeden rzecznik. To nie było zebranie prezydium. To było bardziej zebranie towarzyskie. Jeżeli pan Adam Bielan w taki sposób dalej będzie tę swoją gierkę polityczną tworzył, to może to doprowadzić do bardzo poważnego zawirowania w całej Zjednoczonej Prawicy – ostrzegała w Radiu Zet rzeczniczka Porozumienia.

Czytaj też:

Czarzasty: PiS robi to specjalnie. Żebyście ich całowali po rękachCzytaj też:

Müller: Gowin nie ma złych intencji. To próba wbicia klina między PiS a PorozumienieCzytaj też:

Müller o podatku od reklam: Dało się go przygotować lepiej