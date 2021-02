Marszałek Sejmu zdradza, co usłyszała od ambasadorów innych państw ws. Polski

W piątek w Legnicy otwarto szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19, który powstał przy tamtejszym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Jest w nim miejsce dla 96 pacjentów. Do tej pory są oni leczeni na przystosowanych do tego oddziałach legnickiego szpitala. Docelowo zostaną przeniesieni do szpitala tymczasowego.

Witek: Epidemia zaskoczyła cały świat

Uczestnicząca w otwarciu szpitala modułowego marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że "nawet wtedy, kiedy COVID-19 się skończy, ten szpital pozostanie i będzie nadal służył pacjentom". – Bo przecież pacjenci leczeni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym to nie są tylko pacjenci chorzy na COVID-19, to są także pacjenci, których trzeba leczyć na inne schorzenia i powstanie tego obiektu także temu będzie służyło – zaznaczyła Witek.

Podkreśliła, że epidemia koronawirusa zaskoczyła cały świat. "To był przeciwnik zupełnie nam nieznany, z którym bardzo trudno było walczyć, trzeba było się go nauczyć, rozpoznać i wciąż to robimy, ale dzisiaj jesteśmy już mądrzejsi i bardziej doświadczeni i wiemy, że nie damy się zaskoczyć, stąd takie obiekty nowoczesne, w pełni wyposażone i przygotowane jak ten – mówiła marszałek Sejmu.

Zagraniczni dyplomaci chwalą Polskę

Witek powiedziała też, że w ostatnim czasie usłyszała od ambasadorów innych państwa, że "gdyby zachorowali na COVID-19, to czuliby się w Polsce bardzo bezpiecznie". – Powoływali się też na słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która wymieniła Polskę wśród krajów, które bardzo dobrze radzą sobie ze szczepieniami – dodała marszałek Sejmu. Według niej, Polacy powinni być dumni z tego, że "mamy tak wspaniałą kardę lekarzy, pielęgniarek i całej szpitalne obsługi".

Marszałek Sejmu podziękowała wszystkim zaangażowanym w stworzenie szpitala; zaznaczyła, że trzeba było wydać 15 mln zł, żeby ten obiekt powstał. Inwestorem jest KGHM Polska Miedź.

