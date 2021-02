Zamachowski zakażony koronawirusem. Nie mieszka z rodziną

"Super Express" ustalił, że stan artysty jest poważny, choć nie wymaga on hospitalizacji. Jak czytamy, Zamachowski ma 39-stopniową gorączkę, a, by nie narażać rodziny na zakażenie, postanowił na czas choroby przenieść się do swojego mieszkania, które na co dzień służy mu za biuro.

Z ustaleń dziennika wynika, że żona codziennie zawozi mu czyste ubrania i obiady, które zostawia przed drzwiami.

– Rzeczywiście, mąż nie czuje się najlepiej. Ma wysoką gorączkę, a ja staram się mu pomagać, wożę jedzenie. Trzymam za niego kciuki. Wszyscy życzmy mu zdrowia – mówi "Super Expressowi" Zamachowska.

Jak czytamy w artykule, w tym tygodniu dziennikarka sama zgłosiła się na test. Okazał się negatywny.

Koronawirus – najnowsze informacje

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 6 379 nowych przypadkach koronawirusa i kolejnych 247 zgonach z powodu COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w raporcie, że 122 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W komunikacie podano, że z powodu COVID-19 zmarło 46 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 201 osób.

Według danych MZ łączna liczba zakażeń wzrosła w piątek do 1 577 036. Od początku wybuchu epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarły 40 424 osoby. Wyzdrowiało 1 330 127 chorych.

