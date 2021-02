Rzecznik MZ: Ważne, abyśmy w weekend zachowali się odpowiedzialnie

Od piątku obowiązują nowe przepisy rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Hotele i pensjonaty mogą wznowić swoją działalność, ale goście mają do dyspozycji tylko połowę pokoi. Otwarte mogą być też stoki narciarskie.

Odmrażanie branż w reżimie sanitarnym

Rzecznik MZ na konferencji prasowej zaapelował o odpowiedzialność podczas weekendu. – Słuchamy mediów, czytamy gazety, wiemy jak wiele rejestracji nastąpiło na serwisach, która uwzględniają możliwość rezerwacji miejsc hotelowych na ten weekend. Te branże odmrażamy w reżimie sanitarnym – zaznaczył Andrusiewicz.

Przypomniał o przestrzeganiu zasad epidemicznych - zachowywaniu dystansu, dezynfekcji i noszeniu maseczek. Rzecznik zwrócił uwagę, że sytuacja epidemiczna jest stabilna, jednak w każdej chwili może to się zmienić.

– Kategoryczne trzymanie się obostrzeń pozwoliło nam ustabilizować epidemie na dość niskim poziomie. Ale obserwujemy dwa ostatnie dni, które pokazują nam, jak nieprzewidywalna potrafi być epidemia i pokazują, że te spadki nie muszą trwać wiecznie. We wczorajszym raporcie mieliśmy w granicach 500 więcej zakażeń niż przed tygodniem – wskazał.

"Jeżeli zachowamy się nieodpowiedzialnie wrócą restrykcje"

Jak dodał, to pokazuje, że nawet bez poluzowań zakażenia potrafią wzrosnąć. – Dlatego, to jest tak ważne, żebyśmy wiedzieli, że nasze zachowania wpłynął na to, jak będzie wyglądała rzeczywistość w Polsce po tym weekendzie, a w zasadzie po 7 do 10 dniach od tego weekendu, bo te nasze zachowanie w weekend mogą zaowocować za 7, 10 do 14 dni – powiedział Andrusiewicz.

Ponowił apel do wszystkich wyjeżdzających na weekend o odpowiedzialność, a do placówek hotelowych o przestrzeganie zasad. – Daliśmy sobie dwa tygodnie na zweryfikowanie tego, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość covidowa po wprowadzeniu tych poluzowań. Jeżeli zachowamy się nieodpowiedzialnie wrócą restrykcje – przestrzegł.

Zwrócił się też do właścicieli hoteli. – Jeżeli chcemy przyjmować klientów, to pamiętajmy o rygorze sanitarnym. Minister zdrowia po rozmowie z Głównym Inspektorem Sanitarnym ustalili, że ten weekend będzie weekendem pod szczególnym nadzorem. Inspekcja sanitarna będzie dość dokładnie kontrolować zasady reżimu sanitarnego w hotelach w całym kraju. Od dzisiaj do niedzieli każdy hotel, każda placówka wynajmująca pokoje może się spodziewać inspekcji – podkreślił rzecznik.