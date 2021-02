Prezydent powołał nową radę. "Spotykamy się z wielkim wyzwaniem"

Prezydent powołał w piątek Radę ds. Ochrony Zdrowia w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

– Zaczynamy pracę Rady ds. Ochrony Zdrowia od momentu, w którym spotykamy się z wielkim wyzwaniem. Tym wielkim wyzwaniem jest pandemia COVID-19, tym wielkim wyzwaniem jest pokonanie pandemii, które - jak sądzę - przede wszystkim jest możliwe poprzez zrealizowanie Narodowego Programu Szczepień – mówił prezydent Duda podczas inaugurującego posiedzenia Rady.

Czym zajmie się nowa rada?

Prezydent wskazywał, że choć walka z pandemią będzie istotnym punktem prac Rady przez najbliższy czas, to ma nadzieję, że nie będzie to jedyny punkt, którym Rada będzie zajmowała się w najbliższych pięciu latach.

– Ja liczę na to, że pokonamy pandemię wkrótce i będziemy mogli się zająć analizowaniem i naprawianiem kolejnych obszarów ochrony zdrowia w Polsce, włącznie z dużymi, systemowymi zmianami, nad którymi będziemy pracowali w ścisłej konsultacji z Ministerstwem Zdrowia. Bardzo na tę współpracę przez najbliższe lata liczę – mówił prezydent.

Powołanym członkom Rady ds. Ochrony Zdrowia dziękował za przyjęcie zaproszeń do pracy w tym gremium. – To jest praca dla Rzeczypospolitej Polskiej i za to państwu ogromnie, ogromnie, z całego serca dziękuję – dodał.

