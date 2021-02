Czarna plansza przed orędziem Grodzkiego. Sellin: Mała złośliwość TVP

"Tu powinien być Twój ulubiony mecz" – taki napis mogli zobaczyć widzowie TVP przed czwartkowym orędziem marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego. Przedstawiona przez TVP plansza nawiązywała swoim wyglądem do tych, które wczoraj emitowały media biorące udział w akcji protestacyjnej przeciwko planom wprowadzenia podatku od reklamy.

Do samego orędzia marszałka Senatu oraz pomysłu TVP odniósł się w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce wiceminister kultury Jarosław Sellin.

– Słuchałem pana Grodzkiego. Jeśli takich porównań dokonuje, to powinien pojechać do Francji, Hiszpanii, Szwecji, do Włoch, do Austrii i wyrazić tam zaniepokojenie, że jest tam jakiś pełzający autorytaryzm, że zmierza to ku stanowi wojennemu. Bo te rozwiązania, które się w Polsce proponuje, tam już są – podkreślał polityk.

"Mała złośliwość"

Z kolei planszę w TVP ocenił jako "małą złośliwość, wynikającą z tego, że dzień wcześniej mieliśmy takie plansze w innych mediach". – Zgadzam się z tezą, że można to odbierać jako złośliwość, ale też informację, bo rzeczywiście w tym czasie zaplanowana była transmisja ważnego dla kibiców meczu – powiedział Sellin.

