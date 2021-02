PO podzielona ws. aborcji? Grupa posłów pracuje nad własnym stanowiskiem

Z nieoficjalnych ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że grupa około 20 posłów pracuje nad stanowiskiem, w którym będzie optować za powrotem do tzw. kompromisu aborcyjnego. Grupa chce przedstawić swoje stanowisko zarządowi partii – podaje PAP na Twitterze.

Ugrupowania, które wraz z Platformą tworzą Koalicję Obywatelską (tj. Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni) są za liberalizacją prawa aborcyjnego. Platforma nie ma jednak jednolitego stanowiska w tej sprawie.

W poniedziałek poseł KO Rafał Grupiński z Zarządu Krajowego Platformy, stwierdził, że jego partia jest na drodze do tego, by przyjąć stanowisko, zgodnie z którym aborcja powinna być legalna do 12 tygodnia ciąży (poprzedzona jednak konsultacją z psychologiem).

Jednocześnie Grupiński zapewnił, że jeśli partia przyjmie takie stanowisko, nie będzie wymogu poparcia tego rozwiązania przez konserwatywnych posłów PO.

