Zalewski: Jarosław Gowin dostał zaproszenie od Borysa Budki do rozmów i konsultacji

Jak wyjaśnił Zalewski rozmowy mają dotyczyć planów wprowadzenia przez rząd podatku od reklam w mediach. Mają w nich uczestniczyć także przedstawiciele koncernów medialnych.

– Jarosław Gowin dostał zaproszenie do rozmów i konsultacji z tymi partiami, które będą tego chciały, na przyszły tydzień, w taki sposób, żeby to były wspólne konsultacje polityczne z przedstawicielami mediów, które są wolne – powiedział Paweł Zalewski.

W piątek wieczorem Porozumienie wydało oświadczenie, w którym partia zajęła stanowisko wobec planów rządu.

Zalewski potwierdził, że widział list, który został wysłany do Jarosława Gowina. – Ja widziałem list w tej sprawie podpisany przez Borysa Budkę, ale zakładam, że jest to dokonanie w porozumieniu i pani poseł (Anna Maria Żukowska z Lewicy - red.) to potwierdzi – powiedział polityk KO.

Zalewski nie wie jednak, czy wicepremier odpowiedział na zaproszenie Borysa Budki.

