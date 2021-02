Ogórek drwi z Olejnik: Taki ładny program o modzie, nazywa się "Kropka nad i"

Jarosław Jakimowicz i Magdalena Ogórek prowadzą w TVP Info program "W kontrze”.

– Cieszymy się, że jeszcze jesteśmy, ja dzisiaj rano nie wiedziała, czy do pracy jeszcze mogę, czy mnie pan Borys Budka nie zlikwidował, włączyłam sobie telewizor, patrzę (...) stacja nadaje czyli jadę – żartowała Ogórek.

– No więc jadę i dobrze by było, żeby tak człowiek mógł sobie Jareczku oglądać co chce, prawda? – zwróciła się prezenterka do Jakimowicza.

Dalej Ogórek odniosła się do programu publicystycznego w konkurencyjnej stacji. – Leci taki ładny program o modzie, nazywa się „Kropka nad i” (...) Kiedyś myślałam, że jest o polityce, ale tylko dla niepoznaki jest tam zapraszanych dwóch polityków. Pani krzyczy cały czas na tego polityka z PiS-u, (...) a ten drugi mówi przez cały program – tłumaczyła dziennikarka.

– A tam jest zawsze pani tak ładnie wystrojona, tak ładnie ubrana – wtrącił Jakimowicz.

– Ale człowiek powinien mieć wolność wyboru, ja np. ten program o modzie bardzo lubię oglądać – dodała Ogórek.

Przypomnijmy, że w ubiegły weekend podczas konferencji prasowej "Czas na zmiany" liderzy PO Borys Budka i Rafał Trzaskowski zaprezentowali swoje najnowsze założenia programowe. Zapropnowali powołanie "Koalicji 276" (tyle głosów potrzeba w Sejmie do odrzucenia prezydenckiego weta), a także likwidację TVP Info i abonamentu RTV.

