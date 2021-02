Belka: Gowin jest już właściwie skazany przez Kaczyńskiego

Belka pytany był o nowy podatek od reklam, który wywołał protest w prywatnych mediach. Jak zapewnił, za jego rządów taki projekt by nie powstał, bo "jest bezsensowny ekonomicznie". – Cóż to jest, w takich czasach mamy na szalę kłaść paręset milionów złotych, gdy wydajemy lekką ręką miliardy? – mówił.

– Z drugiej strony jest to traktowanie pewnych podmiotów gospodarczych w sposób absolutnie nierównoprawny, a wreszcie najważniejsze to jest to, że jest to przecież próba dobijania niezależnych mediów – dodawał.

"Gowin jest na straconej pozycji"

Dopytywany, czy Jarosław Gowin wraz ze swoją partią zablokują ten projekt, stwierdził, że "ma nadzieję, że Gowin dobrze policzył te szable, którymi dysponuje".

– Rozumiem, że dysponuje już mniejszą liczbą, bo część posłów tkwiła w Porozumieniu tylko siłą inercji – komentował.

– Jeżeli będzie tych szabel wystarczająco dużo, to kto wie. Chociaż ja już myślę, że pan Jarosław Gowin jest już na takiej straconej pozycji, że właściwie nie ma niczego do stracenia. On jest już przez Jarosława Kaczyńskiego właściwie skazany. Po angielsku się to nazywa "dead man walking", czyli już polityczny nieboszczyk, ale jeszcze chodzi – ocenił były premier.

