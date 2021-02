Gowin jak Lepper? Sikorski: I tak ma szczęście, bo próbują mu tylko zabrać partię

Sikorski na antenie TOK FM porównał sytuację Jarosława Gowina do Andrzeja Leppera.

– Lepper miał możliwość zawiązania koalicji z Giertychem i wtedy by ocalał politycznie, ale Gowin i tak ma szczęście, bo Leppera wykończono prowokacją, w której był niewinny, a i tak dostał rykoszetem, co doprowadziło na koniec do jego samobójstwa –stwierdził polityk.

– Gowinowi tylko partię próbują odebrać, więc i tak ma szczęście. To jest władza kanalii, półgłówków i oportunistów – dodawał, mówiąc, że obecna władza jest zdolna do użycia prowokacji służb specjalnych.

Sikorski: Kidawa to nie lewaczka

Sikorski był również pytany o stanowisko Platformy Obywatelskiej ws. aborcji. Jak zaznaczył, liczy w tej sprawie na zespół Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

– Pozwólmy zespołowi pani marszałek Kidawy-Błońskiej pracować. To nie jest lewaczka. To jest bardzo poważna decyzja. Widziałem się z panią marszałek. Ona zaprasza do współpracy etyków, lekarzy. Chce do tego podejść poważnie, a to zajmuje czas – mówił.

– Platforma jest pod tym względem partią pluralistyczną. Mamy osoby o konserwatywnej wrażliwości, a także centrowej i liberalnej. W tej sprawie nigdy w naszej partii nie powinno być dyscypliny głosowania. Powinniśmy głosować zgodnie z własnym sumieniem – zaznaczał polityk KO.

