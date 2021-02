"Nie ideały, a kalkulacje", "poziom absurdu zaskakuje". Hennig-Kloska w ogniu krytyki po odejściu z KO

Jest to poziom absurdu, który nawet mnie - po 25 latach pracy z politykami - zaskakuje – przyznała dziennikarka Dominika Długosz. Słowa te skierowała do posłanki KO, która przeszła do formacji Szymona Hołowni.

Mimo niedawnych zapewnień, że nie ma takich planów, Paulina Hennig-Kloska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, dołączyła do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. W opublikowanym na Facebooku oświadczeniu parlamentarzystka poinformowała o powodach swojej decyzji. "Przez ostatnie tygodnie miałam okazję poznać bliżej Szymona i jego ruch. Uwierzyłam w niego, bo jest autentyczny i ma marzenia o lepszej Polsce, takie, jakie miałam wchodząc do polityki w 2015 roku. Wierzę, że przewróci scenę polityczną i jest szansą na przerwanie rządów złej władzy. Dlatego chcę go wesprzeć na tak wczesnym etapie. Dziś twardo stoję na nogach i wiem co robię" – napisała. Posłanka zapewniła przy tym, że nie zmienia ani poglądów ani wartości. Odejście Hennig-Kloski z Koalicji Obywatelskiej wywołało poruszenie w mediach społecznościowych. Sprawę komentują politycy, dziennikarze, a także zwykli użtkownicy.

