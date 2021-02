Nie żyje Zdzisław Najder. Były dyrektor Radia Wolna Europa miał 90 lat

Prof. Zdzisław Marian Najder urodził się 31 października 1930 w Warszawie. W roku 1952 ukończył studia w filozoficzne, a dwa lata później w zakresie historii literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Później odbył naukę na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie zdobył kolejno tytuły licencjata, magistra i doktora literatury polskiej i filozofii. W 1977 uzyskał habilitację z literaturoznawstwa. W roku w 1998 prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

W okresie PRL Zdzisław Najder zajmował się również działalnością opozycyjną. W 1976 roku założył Polskie Porozumienie Niepodległościowe, we wrześniu 1980 roku przystąpił do NSZZ "Solidarność". W czasie wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w Polsce przebywał w Oksfordzie. Nie wrócił jednak do kraju, ale został dyrektorem polskiej sekcji Radia Wolna Europa. Nieprawomocnym wyrokiem sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego został w 1983 roku skazany zaocznie na karę śmierci za rzekome szpiegostwo na rzecz amerykańskich służb wywiadowczych, dokonywane podczas swojego zamieszkiwania w Polsce i za granicą, oraz orzeczono wobec niego pozbawienie praw publicznych i konfiskatę mienia. Wyrok został uchylony w 1989 r.

Po powrocie do kraju w 1989 roku był doradcą Lecha Wałęsy i Jana Olszewskiego. W roku 1998 został doradcą przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.

W 1992 roku Najder przyznał, że w 1958 roku zgodził się na współpracę z SB. Jak tłumaczył, "dłuższe rozmowy" miały na celu "wprowadzenie SB w błąd i ukrywanie tego, co rzeczywiście robili moi przyjaciele" i co on sam robił. W latach 1958–1963 był ewidencjonowany przez SB jako TW "Zapalniczka".