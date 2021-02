Powrót do szkół od marca wciąż niepewny. MZ: Będziemy się zastanawiali

– Jesteśmy po zbadaniu 24 tys. nauczycieli i wskaźnik jest stabilny – średnio w skali całego kraju mniej więcej dwuprocentowy. To pokazuje, że jeżeli edukacja jest prowadzona w reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem zasad, to nie mamy jakiegoś gwałtownego przyśpieszenia liczby zachorowań – powiedział w poniedziałek Niedzielski, pytany o zależność między powrotem wszystkich uczniów do szkół a zaszczepieniem wszystkich chętnych nauczycieli.

– W najbliższym tygodniu będziemy się zastanawiali, jakie kolejne decyzje podjąć, czy od marca będziemy puszczali kolejne klasy, ale to jest kwestia, która jeszcze będzie dyskutowana, aczkolwiek z punktu widzenia zakażalności w szkołach sytuacja wygląda stabilnie – dodał minister.

W styczniu do stacjonarnych zajęć w szkołach wrócili uczennice i uczniowie klas 1-3. W ubiegłym tygodniu do szczepienia zarejestrowało się 268 tys. nauczycieli – dwie trzecie uprawnionych w pierwszej grupie. Zaliczono do niej nauczycieli w wieku do 60 lat, którzy mają otrzymać szczepionkę firmy AstraZeneca. W poniedziałek rozpoczęła się rejestracja dla nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Rejestracja potrwa do 18 lutego.

Ogółem przeciw COVID-19 zaszczepiono w Polsce dotychczas ponad 2,1 mln osób, w tym niemal 646 tys. otrzymało obie dawki. Dzienna liczba szczepień to ok. 13,5 tysiąca.

