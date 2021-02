Rząd nie będzie zajmował się teraz podatkiem od reklam. Dworczyk: Nie ma jeszcze projektu ustawy

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę miała miejsce akcja protestacyjna pod hasłem "Media bez wyboru", która sprzeciwia się nałożeniu podatku od reklam.

Sprawa jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Wiele osób nie kryje oburzenia działaniami rządu, a niektórzy mówią wręcz o zamachu na wolność słowa. Z drugiej strony nie brakuje głosów polemicznych, a część komentatorów zarzuca protestującym hipokryzję, zwracając uwagę, że do tej pory podnoszenie podatków, dopóki dotykało innych branż, nie przeszkadzało dziennikarzom. Omówienie podatku od reklam przeczytają państwo pod poniższym linkiem.

Dworczyk: Nie ma nawet projektu

Dziś w Polsat News Michał Dworczyk pytany był, że rząd zajmie się dziś podatkiem od reklam.

– Nie, na pewno dzisiaj na Radzie Ministrów ten punkt nie będzie stawał. To jest etap wpisania do harmonogramu prac rządu tej ustawy. Jeszcze się nawet nie zaczęły konsultacje międzyresortowe. Do dzisiaj Ministerstwo Finansów zbiera opinie od wszystkich zainteresowanych. Wiem, że wczoraj jeszcze z przedstawicielami mediów w Ministerstwie Finansów jakieś spotkania się odbywały – stwierdził.

– Nie ma jeszcze projektu, który by rozpoczął obieg i konsultacje międzyresortowe, więc trudno mówić o zmianach, kiedy jeszcze nie został zaprezentowany ten projekt ustawy, nad którą Rada Ministrów ma pracować. Natomiast podkreślamy i pewnie premier właśnie odnosił się do tej kwestii, że jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i dyskusje. I w ramach tej dyskusji możemy założenia ustawy zmieniać – dodawał szef KPRM.

