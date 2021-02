Bielan o doniesieniach Onetu: Gowin pierwsze, co zrobił, to wymienił zamki

Dziennikarze Onetu dotarli do pisma datowanego na 15 lutego, w którym Adam Bielan (który przez część polityków Porozumienia uznany został za p.o. prezesa partii) wzywa Gowina do przekazania mu siedziby partii oraz oddania dostępu do dokumentów ugrupowania, w tym dostępu do kont bankowych Porozumienia. Jak wynika z dokumentu, Gowin ma czas do 18 lutego, ponieważ do tego dnia Bielan ma wysłać pisma do sądu z wnioskiem o dokonanie zmian w KRS i w rejestrze partii politycznych.

Do doniesień portalu odniósł się w Radiu Plus Adam Bielan.

– To jest klasyczne wezwanie do przekazania kompletu dokumentów. Oczywiście nie zamierzamy przychodzić ze ślusarzami, usuwać kogokolwiek z lokalu, choć słyszałem, że Jarosław Gowin pierwsze, co zrobił, to wymienił zamki – mówił.

– Chcemy zbadać politykę finansową partii, chcemy wiedzieć, na co idą składki członkowskie (...) Jarosław Gowin powinien się skupić na pracy w rządzie, ma dwa etaty, za to płacą mu podatnicy. Sprawy partii powinien zostawić ludziom, którzy chcą uporządkować te kwestie po gigantycznym bałaganie, które on i jego współpracownicy w Porozumieniu narobili – dodawał.

Bielan działa na zlecenie Kaczyńskiego? "To absurd"

Adam Bielan pytany był również, czy działał na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego, kwestionując przywództwo Jarosława Gowina w Porozumieniu.

– To absurdalne. Agresja werbalna inwektywy, przysłaniają słabość. Rozmawiam z Jarosławem Kaczyńskim często, jest liderem Zjednoczonej Prawicy, a mnie zależy na stabilizacji ZP (...) Myślę, że tego rodzaju sytuacja w PiS, przegapienia kadencji prezesa o trzy lata, nie mogłaby się wydarzyć – stwierdził.

– Proszę zobaczyć, jaka jest niekonsekwencja argumentacji asystentów pana Jarosława Gowina w mediach. Mówią: Adam Bielan wraz z grupą swoich współpracowników rozbija partię na zlecenie PiS, a później biegną na Nowogrodzką i mówią: Jarosławie Kaczyński, interweniuj w Porozumieniu, zrób porządek, ponieważ my sobie nie dajemy rady – podkreślał.

Bielan o działaniach Gowina: Samobójcza strategia, szaleństwo

Jak zaznaczał Adam Bielan, działania Jarosława Gowina moga świadczyć o tym, że chce on "pograbać" Porozumienie.

– Jeżeli próbuje się wyrzucać osoby tak zasłużone dla naszej partii jak Jacek Zalek, jak Kamil Bortniczuk, który zdobywa w wyborach lepsze wyniki od Jarosława Gowina, jak minister Michał Cieślak, to są działania samobójcze, które trudno w ogóle wytłumaczyć. Chyba, że ktoś naprawdę chce pogrzebać ten projekt polityczny albo jest to czyste szaleństwo – stwierdził.

Czytaj też:

Hołownia: Dni Gowina są policzone. Kaczyński mu nie wybaczyCzytaj też:

Ujawniono list Bielana do członków Porozumienia: Gowinem kieruje "pragnienie zemsty"Czytaj też:

Sroka: Bielan tworzył plan od kwietnia, szepcąc do ucha Kaczyńskiemu