Gwiazda TVP po 12 latach odchodzi ze stacji. "Podjęłam decyzję"

„Środa, 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej” – czytamy na Instagramie dziennikarki, chociaż Rogalska nie napisała wprost czy protest związany z projektem dot. podatku od reklam wpłynął na jej decyzję o rezygnacji z pracy.

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę, 10 lutego, miała miejsce akcja protestacyjna pod hasłem "Media bez wyboru", która sprzeciwia się nałożeniu podatku od reklam.

„Programy i zwiastuny z moim udziałem, które jeszcze zobaczycie na antenie, zostały nagrane wcześniej. Chcę być z Wami w kontakcie, zaglądajcie tutaj, w każdy piątek od 14-stej do 18-stej będziemy się słyszeć w Radiu Złote Przeboje. Możemy się też zobaczyć w Teatrze Capitol, w spektaklu »Czy ty to ty«. Zapraszam Was również do podróży w czasie podczas lektury mojej najnowszej powieści »Czas tajemnic«” – pisze Rogalska i dodaje: "P.S. Jak widać, tytuł mojego ostatniego programu »Zacznij od nowa« okazał się proroczy. Bo pamiętajcie, że zawsze można zacząć od nowa".

Rogalska współpracę z Telewizją Polska rozpoczęła ponad 20 lat temu, w krakowskim oddziale stacji.

Przez wiele lat współprowadziła program „Pytanie na śniadanie” w TVP2, najczęściej wspólnie z Tomaszem Kammelem, a także była gospodynią wielu programów rozrywkowych i lifestylowych. Dziennikarka jest jedną z twarzy kanału TVP Kobieta, który zacznie nadawanie 8 marca.

