Francja: W przyszłym tygodniu szczepienia przeciw koronawirusowi u lekarzy internistów

Interniści będą mogli odbierać szczepionki z aptek, do których AstraZeneca ma dostarczyć około 700 tys. dawek.

Datę szczepień potwierdził we wtorek Stanislas Niox-Chateau, współzałożyciel Doctolib, popularnej we Francji platformy do ustalania terminów wizyt lekarskich. Doctolib był już wykorzystywany do ustalania terminów szczepień przeciwko koronawirusowi w 1350 ośrodkach otwartych w całej Francji.

W pierwszym tygodniu lekarze mogą otrzymać tylko jedną fiolkę ze szczepionką AstraZeneca, wystarczającą do wstrzyknięcia dziesięciu dawek. Po podaniu pierwszej dawki pacjentom zostanie zaproponowana kolejna wizyta w celu otrzymania drugiej. Przed szczepieniem odbędzie się konsultacja, a lekarz przez około piętnaście minut po zaszczepieniu pacjenta powinien go obserwować na wypadek wystąpienia skutków ubocznych.

Wysoki Urząd ds. Zdrowia (HAS) odradza stosowanie szczepionki AstraZeneca u osób powyżej 65. roku życia.

Według ostatnich dostępnych danych z poniedziałku od początku pandemii liczba wykrytych zakażeń koronawirusem we Francji wynosi 3 469 539, a liczba zgonów 82 226.

