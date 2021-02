Prezes PFR: Zrealizowany został najważniejszy cel SOR

Oczekiwanym efektem realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju miał być wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

"Jako najważniejszy zakładany rezultat przyjęto zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80% średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Poziom PKB na mieszkańca Polski mierzony parytetem siły nabywczej sięgnie 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (a około 95% w 2030 r.)" –możemy przeczytać w oficjalnym dokumencie.

Paweł Borys przekonuje, że ten cel udało się osiągnąć. "Poziom dochodów osiągnął 77 proc." – napisał.

