Pomoc dla Etiopii, inicjatywa z Niepołomic

Podobno pandemia miała na nas także niespodziewany efekt – uwrażliwiła nas na innych ludzi. Jak wskazują badania - prawie 60 proc. Polaków w czasie pandemii zaangażowało się w rozmaite akcje charytatywne. I dobrze, bądźmy pomocni. Pomóżmy naszym sąsiadom, ale też tym, którzy są daleko.

W Etiopii oprócz zmagań z wirusem, ludzie toczą nierówną walkę z innymi chorobami i ubóstwem. Dlatego też przedstawiamy państwu prośbę siostry Marty John, która na co dzień pracuje w Etiopii wraz innymi misjonarkami. Pomagają ponad setce dzieci i chorych. Wprawdzie to bardzo daleko od nas, ale możemy pomóc im poprawić codzienną egzystencję.

Czego potrzebują?

Tak naprawdę potrzebne jest wszystko, ale żeby prośba brzmiała bardziej konkretnie, piszemy o tym, co siostra Marta wymieniła w swoim liście. Prosi o mleko w proszku dla dzieci, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji, kremy (na przykład Nivea), środki czystości oraz pieluchy. Ponadto świeczki (niestety nie ma tam prądu). Miłym dodatkiem do podopiecznych misjonarek będą słodycze, dlatego o nie również prosimy.

Potrzebna jest również bardziej fachowa – medyczna pomoc – poszukiwane są aparaty do mierzenia ciśnienia, ale nieelektroniczne. Poszukujemy tych tradycyjnych ciśnieniomierzy, które działają bez żadnych baterii. Ponadto leki Heparyna (Enoxapirina), Warfarin, czy stazy uciskowe.

Dary zbieramy w Zamku Królewskim w Niepołomicach do 15 marca. W tym dniu dary zostaną przekazane ogólnopolskim organizatorom, po to aby można było zorganizować transport, który również jest sporym wyzwaniem.

Cały list od Siostry Marty John dostępny jest pod linkiem:

http://jakub-murowanagoslina.pl/

„Zachęcamy wszystkie gminy do przyłączenia się do naszej inicjatywy” - mówi burmistrz Niepołomic, Roman Ptak

https://www.niepolomice.eu/miniatura/pomoc-dla-etiopii/?fbclid=IwAR3wCqJKxWiIWTEHo7zWMz8aqtEmEvEULUXFdV9pMHHp1kkqwOKd-HpD2Ys