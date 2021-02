"Niech ta wyjątkowa chwila zostanie z nami na zawsze". Premier: To absolutnie wyjątkowy dar narodu węgierskiego

– Znajdujemy się w bardzo szczególnym miejscu. Zamek Królewski na Wawelu to zawsze było serce polskiej państwowości. To również wyjątkowa chwila – mówił Mateusz Morawiecki, wskazując, że to chwila, w której do Polski wraca młodzieńcza zbroja króla Zygmunta II Augusta. – To absolutnie wyjątkowy dar narodu węgierskiego dla narodu polskiego – podkreślił premier.

Szczególne podziękowania Morawiecki skierował do premiera Węgier Viktora Orbana, że ten przychylił się do jego prośby i, że dzisiaj ta zbroja wraca do Polski. Od dzisiaj jest ona również symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej – wskazał.

– To wielki dzień, pamiątka historii, ale jednocześnie symbol przyjaźni polsko-węgierskiej i symbol potęgi państwa polskiego. Raz jeszcze chcę podziękować za ten dar serca od narodu węgierskiego. Niech ta wyjątkowa chwila zostanie z nami na zawsze – mówił dalej premier Morawiecki.

Renensansowa zbroja młodzieńcza Zygmunta II Augusta została wykonana na początku XVI wieku. Była darem Ferdynanda I z okazji zaślubin króla z córką cesarza, Elżbietą.

Czytaj też:

Jubileuszowe spotkanie V4 na Wawelu. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier podpisali deklaracjęCzytaj też:

Morawiecki: Dziękujemy za 3 dekady współpracy wyszehradzkiej