"Do Rzeczy" wśród najczęściej cytowanych tygodników stycznia

Pierwsze miejsce zajął Wprost, cytowany przez inne media 758 razy. Za nim uplasował się tygodnik "Do Rzeczy", który drugie miejsce zawdzięcza m.in. sondażowi dotyczącemu wyborów parlamentarnych przeprowadzonemu przez pracownię Estymator. Do zestawienia zakwalifikował się również magazyn Sieci, który w styczniu zajął trzecie miejsce – wynika z raportu IMM.

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne media przeprowadzono na podstawie 53 690 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji, oraz portali internetowych, w których pojawiały się nazwy mediów prasowych; portali internetowych; stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów. Badanie dotyczy okresu 1-31 stycznia 2021 roku.



"Do Rzeczy" najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem 2020 roku

W ubiegłym roku tygodnik "Do Rzeczy" został wskazany w rankingu Instytutu Monitorowania Mediów jako najbardziej opiniotwórcze medium w kategorii tygodników i dwutygodników. Tygodnik "Do Rzeczy" był cytowany w 2020 roku 4 804 razy. To dało nam pierwsze miejsce w zestawieniu.

