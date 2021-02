Co wpływa na wzrost zakażeń? Lekarz: Przede wszystkim ignorancja

Lekarz podkreśliła, że najistotniejsza w zatrzymaniu transmisji wirusa jest nasza odpowiedzialność i samodyscyplina.

Dr Lidia Stopyra jest ordynatorem Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. To tutaj trafiają najmłodsi pacjenci zakażeni koronawirusem.

Lekarz przyznała, że w ostatnich dniach szpital przyjmuje nieco więcej dzieci, ale nie na tyle, by było ryzyko braku wolnych łóżek. "Trafia do nas troszkę więcej pacjentów, ale sytuacja nie jest zła" – zaznaczyła. Stan dzieci jest dobry, wymagają hospitalizacji, ale nie są w stanie zagrożenia życia.

Rośnie liczba zakażeń

W ostatnich dniach rośnie liczba zakażeń. Minionej doby w kraju odnotowano ponad 9 tys. nowych przypadków, dobę wcześniej - prawie 8,7 tys.

Zdaniem dr Stopyry na takie statystyki wpłynęło zniesienie niektórych obostrzeń, w tym otwarcie galerii handlowych i szkół podstawowych. „Otwarcie tych obiektów zakładało reżim sanitarny - noszenie maseczek, dystans. Tymczasem mnóstwo osób wykazało się skrajną ignorancją – i mamy efekty" – powiedziała. Jak dodała, przykład Zakopanego pokazuje, że nie każdy jest w stanie zachować się odpowiedzialnie. „Wprowadzanie zasad jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jak te zasady przestrzegamy” - oceniła.

Lekarz zapytana o to, czy szczepienia wśród nauczycieli zatrzymają falę kolejnych zachorowań, oceniła, że nie będzie to ochrona dla wszystkich.

Szkoła w czasie pandemii

"Szkoła jest miejscem gdzie niezwykle trudno jest utrzymać reżim sanitarny. Zaszczepiony nauczyciel może czuć się bezpiecznie, bo to on zyskuje odporność. Ale w klasie jest jeszcze 30 niezaszczepionych dzieci. Tym niemniej szczepienie nauczycieli na pewno ułatwi organizację zajęć, przyspieszy powrót uczniów do szkół, a wiemy, jakie to ważne, jaki jest wpływ pandemii na edukację, rozwój społeczny i psychiczny dziecka” – oceniła dr Lidia Stopyra.

Nauczyciele najmłodszych klas są szczepieni od poniedziałku szczepionką firmy AstraZeneca. Skuteczność tego preparatu wynosi ok. 70 proc., podczas gdy szczepionek Pfizer/BioNTech i Moderny – ok. 95 proc.

Odpowiadając na wątpliwości niektórych pedagogów co do skuteczności AstryZeneki, lekarz podkreśliła, że szczepionka ta, mimo niższej ochrony przed zakażeniem, niemal w 100 proc. chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19.

"Trzeba się szczepić. AstraZeneca to bardzo dobra ochrona" – zachęcała lekarz.

Skuteczność AstryZeneki jest podobna do tej, którą daje wiele innych szczepionek, dostępnych od lat na rynku.

