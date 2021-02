Kraska: Nie ma decyzji o nakazie noszenia maseczek chirurgicznych

Prof. Horban, zapytany w TVN 24 czy minister zdrowia wyda rozporządzenie, na mocy którego zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych, odpowiedział: "Mam nadzieję, że tak będzie. Tak.". Dodał, że minister informację w sprawie maseczek chirurgicznych poda w piątek.

Wiceminister Kraska w Radiu Plus zdementował informacje, że zapadły decyzje w tej sprawie.

– Rzeczywiście jest wiele w tej chwili doniesień, ale także wiele krajów w Europie wprowadza tę maseczkę przynajmniej chirurgiczną, czyli bardziej zabezpieczającą nas od maseczek materiałowych, szalika, czy innej części garderoby. (...) Pracujemy nad tym, dyskutujemy. Z tego co wiem, będą takie dyskusje prowadzone także dzisiaj – powiedział. – W tej chwili takiej decyzji nie ma – zaznaczył.

Dopytywany, w jakich miejscach taki ewentualny nakaz miałby obowiązywać, wiceminister wymienił m.in. środki komunikacji publicznej.

– Ale to jest wszystko rozważane. Jeżeli Rada Medyczna wyda takie rekomendacje, my na pewno będziemy to rozważać i wydawać ewentualne rozporządzenie – dodał.

