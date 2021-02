Wałęsa powiedział, co myśli o Hołowni

Kolejne badania opinii publicznej konsekwentnie wskazują na umacniajacą się pozycje ugrupowania Szymona Hołowni na polskiej scenie politycznej. Wiele sondaży wykazuje coraz większą przewagę Polski 2050 nad Koalicją Obywatelską. Co znamienne, kolejni politycy opuszczają KO, zasilając szeregi nowej formacji. O ocenę działalności byłego publicysty "Super Express" zapytał Lecha Wałęsę. Przypominając, że w wyborach prezydenckich początkowo poparł Władysława Kosiniaka-Kamysza, a później Rafała Trzaskowskiego, zapytał, czy byłby skłonny dziś udzielić swojego poparcia Hołowni.

– Dziś w opozycji jest naprawdę trudno funkcjonować. I dziś mi najbliżej nie do Hołowni, nie do PO, ale do wieczności – przyznał Lech Wałęsa. Jego zdaniem, Szymon Hołownia ma polityczny potencjał i "dobrze głosi".

– Były jakieś próby kontaktu przed wyborami i powiedziałem, że Hołownia to za 10 lat. Natomiast teraz, jak widać, jest bardzo aktywny – wskazał były prezydent, dodając, że "dobrze to wygląda w teorii", ale "problem jest bardziej z praktyką". – Bo to zawsze nie jest łatwe w polityce – przyznał.

Hołownia rośnie w siłę

W najnowszym badaniu Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl ugrupowanie Szymona Hołowni wyprzedziło Koalicję Obywatelską uzyskując 23 proc. poparcia, co pozwoliło mu uplasować się na mocnym drugim miejscu. Zaś Koalicja Obywatelska straciła w stosunku do poprzedniego badania 3 punkty procentowe i może obecnie liczyć na zaledwie 17 proc. głosów.

Pozycja KO jako największej partii opozycyjnej zdaje się więc być coraz bardziej zagrożona. Szczególnie mając na uwadze kolejne odejścia z koalicji. W ostatnim czasie do Polski 2050 przeszła posłanka Paulina Henning-Kloska. Wcześniej Joanna Mucha.

