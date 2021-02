Zmarły 254 osoby zakażone COVID-19

twitter

Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

8510 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (1393), śląskiego (818), pomorskiego (779), warmińsko-mazurskiego (736), wielkopolskiego (552), dolnośląskiego (547), kujawsko-pomorskiego (535), małopolskiego (493), podkarpackiego (461), łódzkiego (447), zachodniopomorskiego (373), podlaskiego (315), lubelskiego (313), lubuskiego (267), świętokrzyskiego (159), opolskiego (133). 189 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 45 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 209 osób – podaje dalej resort zdrowia.

Trzecia fala epidemii w Polsce

– Dzisiejsze wyniki nadal pokazują duże przyrosty, mówię o przyrostach względem poprzedniego tygodnia. Dzisiaj mamy dokładnie 8,5 tys. nowych zakażeń, to jest o 200 mniej niż wczoraj, ale tak jak mówiłem, trzeba to odnosić do poprzedniego tygodnia – komentował nowe dane dotyczące zakażeń minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Tutaj utrzymuje się ta wysoka różnica, bo to jest różnica rzędu 2 tys. przypadków. Już nie mówimy o jakichś kilkudziesięciu, kilkuset przypadkach więcej, ale o skali powyżej tysiąca – mówił polityk na antenie Radia Zet. Niedzielski podkreślił następnie, że potwierdza to fakt, że trzecia fala pandemii jest już obecna w Polsce.

