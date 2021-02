Był poszukiwany w całej Europie. Wpadł, bo szedł ulicą bez maseczki

Od prawie roku w Polsce mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w związku z pandemią koronawirusa. Maseczki (może to być również apaszka lub szalik) trzeba nosić prawie wszędzie – zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej (wyjątkiem są niektóre miejsca pracy). Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są m.in. dzieci do lat 4, a także osoby, które mają problemy z oddychaniem.

Wpadł przez brak maseczki

W niedzielę w Wejherowie (woj. pomorskie) policyjny patrol zauważył mężczyznę, który nie przestrzegał obostrzeń i poruszał się ulicami miasta bez maseczki.

"Podczas rozmowy 39-latek zachowywał się nerwowo. Mundurowi wylegitymowali go okazało się, że jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA). Mężczyzna został zatrzymany" – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Mężczyzna był poszukiwany przez niemieckie organy ścigania, dlatego trafił prosto do aresztu. W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja o ewentualnej ekstradycji zatrzymanego.

Jak działa ENA?

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) to uproszczona forma ekstradycji istniejąca pomiędzy państwami członkowskimi UE. Umożliwia aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej za nie oraz wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub przekazana do odbycia wcześniej orzeczonej kary.

