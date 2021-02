Hołownia do Nitrasa: Możesz spokojnie chodzić korytarzem, żadnej propozycji nie dostaniesz

Sławomir Nitras w rozmowie z Wirtualną Polską ocenił, że "to, co robi Szymon Hołownia, nie jest ładne".

"Ujawniając nieco kuluary – liczba ludzi, którym Hołownia składa propozycje, przekracza granice dobrego smaku. Robią to odnośnie Koalicji Obywatelskiej zupełnie przypadkowo. Każdy, kto akurat przechodzi korytarzem w Sejmie, dostaje 'ofertę'. Dla niego poglądy tych ludzi nie mają żadnego znaczenia" – powiedział.

Hołownia odpowiada Nitrasowi

Na te słowa ostro zareagował lider ruchu Polska 2050. W opublikowanym w poniedziałek w mediach społecznościowych wideo Szymon Hołownia zapewnił Sławomira Nitrasa, że może spokojnie chodzić sejmowymi korytarzami.

– Drogi Sławku, mam do ciebie taki komunikat: bądź spokojny, możesz spokojnie chodzić korytarzem i sejmowym, i senackim. Ty nigdy żadnej propozycji od nas nie dostaniesz. Możesz czuć się absolutnie bezpiecznie, możesz w tym budynku chodzić, gdzie chcesz – zwrócił się Hołownia do Nitrasa.

– Takie bzdury, które opowiadasz, są dowodem waszej czy twojej słabości, bo jeżeli nie masz nic innego do zaproponowania ludziom fajnym, którzy decydują się jednak z twojego towarzystwa zrezygnować, to musisz bruździć innym, to jest zrozumiałe – mówił dalej.

– Mam do ciebie też taką koleżeńską radę. Jakbyś mógł, to powstrzymaj się od tego typu komentarzy, bo one nie służą tak promowanej przez was jedności opozycji i Koalicji 276, którą żeście tak wspaniale zaprezentowali – dodał Hołownia.

