PE o aborcji w Polsce. Głos zabierze Marta Lempart

Jak czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego, wysłuchanie jest organizowane wspólnie przez komisje: Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Praw Kobiet i Równouprawnienia.

Aborcja i praworządność

Temat debaty brzmi: "Atak na prawo do aborcji i łamanie praworządności w Polsce".

Dyskusja skoncentruje się na wpływie podjętych już działań oraz ataków na zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet oraz ich prawa w Polsce, takie jak prawo dostępu do opieki zdrowotnej, prawo do prywatności, prawo do edukacji. Wysłuchanie będzie również poświęcone temu, jak różne społeczności wciąż spotykają się z dyskryminacją, w połączeniu z pogarszającą się sytuacją w zakresie praworządności – podano.

Podczas pierwszej sesji europosłowie będą wymieniać poglądy z komisarz ds. równości Heleną Dalli, a w drugiej części spotkania udział wezmą: były sędzia TK i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, liderka Strajku Kobiet Marta Lempart i przewodnicząca Rady ds. Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Dorota Bojemska.

Debata rozpocznie się o godzinie 13.45 i potrwa do 15.15.

Wysłuchanie można śledzić na żywo. Ze względu na ograniczenia związane z systemem COVID-19 dziennikarzom zaleca się śledzenie przebiegu posiedzenia online – podano na stronie PE.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia TK opublikował uzasadnienie do wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Trybunał orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok już został opublikowany w Dzienniku Ustaw, co wywołało natychmiastową reakcję środowisk lewicowych i feministycznych, które niemal codziennie organizują protesty.

