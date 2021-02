"Odporni na COVID". Do projektu zgłosiło się ponad 2 tys. osób

Projekt naukowy "Odporni na COVID", realizuje poznański start-up MNM Diagnostics i Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. "Polacy bardzo chcą pomóc w walce z pandemią. Obawialiśmy się niechęci, podejrzliwości. Uważamy za ogromny sukces, że odbiór społeczeństwa był pozytywny i spotkaliśmy się z tak dużym odzewem" – komentował duże zainteresowanie projektem dr Paweł Zawadzki, naukowiec, współzałożyciel MNM Diagnostics i Polskiego Centrum BioBankowania.

Do udziału w badaniu zgłosiło się ponad 2 tysiące osób z różnych regionów Polski. Były to nieraz całe rodziny, osoby z jednego gospodarstwa domowego, które mimo przebywania, mieszkania z osobą zakażoną SARS CoV-2 nie zachorowały.

"Po zakwalifikowaniu do badania, od każdej z osób pobierane były dwie próbki krwi – jedna z przeznaczeniem do badań genetycznych, druga do badań na obecność przeciwciał, potwierdzających przejście choroby lub jej brak u wszystkich członków rodziny" – wyjaśnił Adrian Lejman, koordynator projektów COVID-19 w MNM Diagnostics. Dodał, że aktualnie kończy się etap rekrutacji uczestników projektu.

Większe zainteresowanie, niż zakładano

Zainteresowanie projektem było większe, niż pierwotnie zakładano, dzięki czemu naukowcy mogą wybrać przypadki, które jak najlepiej wpisują się w założenia. Poza tym, z analiz automatycznie wykluczane były osoby, u których na wstępie wykrywano przeciwciała - co oznaczało, że ta grupa uczestników przeszła zakażenie bezobjawowo.

Dr Zawadzki ma nadzieję, że badania doprowadzą do znalezienia genu odporności na COVID-19, co realnie pomoże w walce z pandemią. Naukowiec przypomniał, że w czerwcu 2020 roku, po zakończeniu pierwszej fazy projektu, udało się odkryć warianty genetyczne w odpowiedzi interferonowej. Badania wykazały między innymi, że niedobory interferonów, w szczególności typu I (IFN-I) prowadzą do niekontrolowanej replikacji i rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego COVID–19, co może mieć dodatkowe konsekwencje dla funkcji układu odpornościowego.

Naukowcy przypuszczają, że osoby ze zmianami genetycznymi, dotyczącymi szlaku indukcji IFN-I mogą odnosić korzyści z terapii opartej na podaniu interferonu. W Stanach Zjednoczonych ruszyły już badania kliniczne, które mają za zadanie potwierdzić powyższe hipotezy.

Zdaniem Zawadzkiego znalezienie genu, który daje ludziom odporność na COVID-19, prawdopodobnie również przysłuży się temu, że powstaną nowe terapie, czy leki. Naukowcy z MNM Diagnostics finalnych wyników projektu „Odporni na COVID” spodziewają się w połowie roku.

