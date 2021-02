"Kłamliwa i ohydna narracja". Komunikat TVP

"W związku z publikacjami Onetu, Na Temat, Oko.press, Dziennika Bałtyckiego, Polska The Times, wyborcza.pl, Wprost, WP i innych, w których dokonano manipulacji przekazu wypowiedzi Prezesa Jacka Kurskiego, podczas rozprawy w związku z wniesieniem przez TVP prywatnego aktu oskarżenia przeciwko p. Sadurskiemu, Telewizja Polska żąda zaprzestania powielania wyrwanych z kontekstu słów „Gdyby zabójca oglądał TVP Info Paweł Adamowicz by żył” i wokół nich budowania kłamliwej i ohydnej narracji" – czytamy w komunikacie Telewizji Polskiej.

"Publikacje te są przykładem kolejnego opartego na kłamstwie zsynchronizowanego ataku na TVP i na Prezesa Zarządu TVP opozycji i wspierających ją mediów. Są też dowodem braku jakichkolwiek znamion etyki i rzetelności dziennikarskiej" – oceniono w oświadczeniu TVP.

Zmanipulowana wypowiedź

Jak tłumaczy Telewizja Polska, "prezes Jacek Kurski podczas rozprawy zaprotestował, jakoby TVP miała jakikolwiek związek z zabójstwem Pawła Adamowicza. Przypomniał, że po tym straszliwym mordzie zabójca ogłosił ze sceny, że to w akcie jego zemsty na PO zginął Adamowicz. Prezes Kurski podkreślił, że gdyby zabójca oglądał TVP to zapewne, wiedziałby, że Platforma Obywatelska Pawła Adamowicza wyrzuciła i być może nie doszłoby do tej tragedii. Tymczasem jego rozeznanie polityczne zatrzymało się na wiedzy sprzed pięciu lat, kiedy zaczął odsiadywać wyrok, a Paweł Adamowicz był członkiem PO".

Dodatkowo opublikowano stenogram z wypowiedzi prezesa TVP podczas rozprawy, który dowodzi, że przekazana przez M. Wawrykiewicza, brzmiała w rzeczywistości inaczej.

twitterCzytaj też:

"Chcą zniszczyć pamięć". Dulkiewicz porównuje zabójstwo Adamowicza do ataku BreivikaCzytaj też:

Na jakim etapie jest śledztwo ws. śmierci Adamowicza? Prokuratura opublikowała oświadczenieCzytaj też:

"Św. Paweł Adamowicz...". Sobolewski o wpisach Zgorzelskiego: Przeprowadził szybki proces beatyfikacyjny