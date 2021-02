Zalewska do aktywistki: Wystarczy czytać, nie trzeba przyklejać się do drzwi

"Nie zgadzamy się na bezczynności posłów i posłanek wobec katastrofy klimatycznej. Nie zgadzamy się na ignorowanie naszych żądań, w tym organizacji panelu obywatelskiego w sprawie powstrzymania katastrofy klimatycznej" – deklarują aktywiści w poście w serwisie Facebook, gdzie informując o akcji przed Kancelarią Sejmu.

Protest w drzwiach Kancelarii Sejmu

W ramach protestu, jedna z działaczek ruchu Extinction Rebellion przykleiła się dzisiaj do drzwi Kancelarii Sejmu.

– Wczoraj właśnie tam, pod Sejmem, powiedzieliśmy, że to czas na bunt. Bo politycy ignorują to, że trwa katastrofa klimatyczna – tłumaczyła koleżanka aktywistki, wskazując w kierunku budynku Sejmu.

– My zwykli obywatele stwierdzamy, że trzeba coś z tym zrobić, bo to jest największy kryzys z jakim się teraz borykamy – podkreśliła kobieta i dodała: „Dlatego podejmujemy działania bezpośrednie, to jest czas na bunt”. – Metodami bezprzemocowego nieposłuszeństwa obywatelskiego reagujemy na bezczynność władzy – tłumaczyła dalej koleżanka aktywistki przyklejonej do drzwi.

Zalewska zwraca się do aktywistów

Na działania aktywistów odpowiedziała na Twitterze europosłanka PiS Anna Zalewska.

"Protestujący domagają się m. in. edukacji ekologicznej. Rozmawiałam z nimi" – napisała polityk.

"Od 2017 roku w podstawach programowych różnych przedmiotów uczymy o zmieniającym się klimacie. Wystarczy czytać, nie trzeba przyklejać się do drzwi" – dodała Zalewska.

"Extinction Rebellion" to grupa określająca się jako nie stosującą agresji inicjatywa obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ich działania są wymierzone przeciw niszczeniu środowiska naturalnego przez człowieka. Jako największe zagrożenie widzą ocieplenie klimatu. Ich zdaniem zmiany klimatyczne już niedługo doprowadzą do wyginięcia gatunku ludzkiego. Zwracają też uwagę na problem wymierania zwierząt i roślin, co będzie skutkowało zawaleniem się całego ekosystemu. Swoimi radykalnymi akcjami chcą zmusić rządy do zmiany priorytetów polityki.

