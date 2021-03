Znaczący wzrost zakażeń. Kraska: Trzecia fala nabiera impetu

Informacje przekazał w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Z jego wypowiedzi wynika, że w Polsce przybyło 15 tys. 698 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 309 osób zmarło.

Jest to niemal podwojenie liczby zakażeń w stosunku do wczorajszego bilansu. We wtorek ministerstwo przekazało informację o 7 937 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 309 osób.

– Dzisiejsze wyniki wskazują, że trzecia fala nie tylko jest faktem, ale także nabiera impetu. Dzisiaj mamy nowych przypadków stwierdzonych 15 698 – komentował Kraska na antenie Polskiego Radia.

Wiceminister podkreślił, że to około 3 tys. przypadków więcej niż przed tygodniem. Kraska dodał, że wśród pacjentów pojawia się coraz więcej zakażonych brytyjską odmianą koronawirusa.