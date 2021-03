Medialny "transfer roku"? Rogalska o pracy w nowym miejscu

Rogalska współpracę z Telewizją Polska rozpoczęła ponad 20 lat temu, w krakowskim oddziale stacji. O swoim odejściu poinformowała 16 lutego, za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Środa, 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej” – napisała wówczas na Instagramie. Przypomnijmy że w środę, 10 lutego, miała miejsce akcja protestacyjna pod hasłem "Media bez wyboru", która sprzeciwia się nałożeniu podatku od reklam.

Zawodowe plany dziennikarki

Już informując o odejściu z TVP dziennikarka pisała trochę o swoich dalszych planach zawodowych.

"Chcę być z Wami w kontakcie, zaglądajcie tutaj (na Instagrama - red.), w każdy piątek od 14-stej do 18-stej będziemy się słyszeć w Radiu Złote Przeboje. Możemy się też zobaczyć w Teatrze Capitol, w spektaklu »Czy ty to ty«. Zapraszam Was również do podróży w czasie podczas lektury mojej najnowszej powieści »Czas tajemnic«” – pisała Rogalska w mediach społecznosciowych.

Dzisiaj "Super Express" pisze jednak o możliwym medialnym "transferze roku".

Rogalska w jednym z ostatnich wpisów na Instagramie pisała o bliskiej znajomości z gwiazdą TVN (prowadzącą "Dzień dobry TVN") Ewą Drzyzgą.

"»Wyrzuć z serca wszystkie troski, żale, lęk, ból, wszystko, co robi w nim tłok i ciemność. Zrób miejsce na światło i prawdziwe spotkanie« - usłyszałam od Ewy Drzyzgi i dzielę się z wami" – napisała trzy dni temu dziennikarka.

W odpowiedzi na komentarze fanek Rogalska napisała także, że niedługo wróci na antenę. "Rozweselę serducho w jakiejś innej telewizji" – zapewniła dziennikarka, nie zdradzając jednak o którą stację chodzi.

