Posłowie KO apelują do rządu. "Bez tego będą kolejne przypadki śmierci"

Posłanki KO zaapelowały we wtorek do rządu o włączenie do priorytetowej grupy szczepień osób cierpiących na choroby przewlekłe takie jak m.in. cukrzyca, mukowiscydoza, czy choroby płuc. To ludzie, dla których szczepionka przeciwko Covid-19 bardzo często oznacza uratowanie życia - podkreślały.

We wtorek o godz. 15 odbędzie się konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, podczas której zostaną przedstawione zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Posłanka KO Barbara Nowacka przyznała na konferencji prasowej, że zmiany w programie szczepień przeciwko COVID-19 są potrzebne, na co wskazują eksperci, a także pacjenci chorzy na choroby przewlekłe, którzy nie zostali uwzględnieni w Narodowym Programie Szczepień. – To ludzie, dla których bardzo często szczepionka przeciwko COVID-19 oznacza uratowanie życia w przypadku zachorowania – podkreśliła. Apel do Niedzielskiego Nowacka dodała, że wraz z posłanką KO Katarzyną Lubnauer na podstawie wytycznych od ekspertek i ekspertów opracowały rekomendacje dla szefa KPRM, pełnomocnika rządu ds. szczepień Michała Dworczyka oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. – I zwracamy się z prośbą o uwzględnienie tych osób, dla których szczepionka jest dziś pierwszą potrzebą – zaapelowała. Chodzi m.in. o – jak wskazała posłanka Lubnauer – osoby chore na cukrzycę, osoby z przewlekłymi chorobami płuc, osoby chore kardiologiczne – szczególnie te czekające na zabiegi kardiologiczne, osoby z otyłością olbrzymią, a także osoby z chorobami rzadkimi, jak mukowiscydoza. "Bez tego będą kolejne przypadki śmierci" – Jeszcze raz apelujemy: panie premierze Morawiecki, panie ministrze Dworczyku, dołączcie do grup, które mają być pilnie szczepione (...) osoby ciężko chore. Apelujemy o włączenie do priorytetowej grupy szczepień osób z cukrzycą, z ciężkimi postaciami astmy, z ciężkimi postaciami POChP, osoby z otyłością olbrzymią i inne ciężko chore z rzadkimi chorobami. Bez tego będą kolejne przypadki śmierci, gdzie będziemy mieli taką adnotację: "choroby współistniejące" – powiedziała Lubnauer. 15 marca rozpoczęły się szczepienia grupy osób przewlekle chorych, do której należą pacjenci: dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek; z chorobą nowotworową, u których po 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią; po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzi się leczenie immunosupresyjne, pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej, a także pacjenci, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia oraz oczekujący na przeszczep. Czytaj też:

