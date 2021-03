"To odważny i rewolucyjny krok". Dr Sutkowski o zmiany w zasadach szczepień

We wtorek rząd zapowiedział rozszerzenie dostępności do szczepień. W kwietniu będą się mogły na nie rejestrować kolejne grupy wiekowe, do osób urodzonych w 1972 r. włącznie. Zapowiedziano również, że prawdopodobnie w maju zaczną się zapisy dla wszystkich dotąd niezaszczepionych, a także, że będzie się można zaszczepić m.in. w zakładach pracy, punktach typu drive-thru i w aptekach.

W Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 4 mln osób, a 2 mln z nich przyjęło także drugą dawkę preparatu.

"Rewolucyjna" zmiana w programie szczepień

Sutkowski w rozmowie z PAP powiedział, że "musimy niewątpliwie odczarować szczepienia i przybliżyć je ludziom, ale nie może to się odbywać kosztem jakości ich wykonywania i kwalifikacji do nich".

– Trzeba na to patrzeć z dużą ostrożnością z uwagi na cały kontekst, który jest wokół szczepień i jeszcze niedawno deklarowaną niechęć Polaków do szczepień. Inne są trochę tradycje w tej materii na Zachodzie, inne w związku z tym od lat uwarunkowania prawne – powiedział.

Ocenił, że rząd zdecydował się na krok "odważny i rewolucyjny". – Ja do tego kroku generalnie nie mam żadnych zastrzeżeń, jedynie uwagę, że w otoczeniu osób, które będą kwalifikowały i wykonywały szczepienia – w jakimkolwiek to będzie miejscu – musi by lekarz – tłumaczył.

Zdaniem dra Sutkowskiego konieczna jest również kampania społeczna zachęcająca do szczepień.

– Kampania edukacyjna na rzecz szczepień powinna być nakierowana w stronę osób, które bardziej niż inne roczniki deprecjonują te szczepienia, a więc do osób młodszych – wskazał.

