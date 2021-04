Zmiany w systemie szczepień. Będzie nowe rozporządzenie

twitter

– Dziś zostanie opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia, które poszerzy dostęp do szczepienia i do kwalifikacji do szczepień dla szeregu nowych zawodów. To jeden z kroków w kierunku przyspieszania procesu szczepień i upraszczania procedur – tłumaczył szef KPRM podczas konferencji prasowej.

– Do tej pory kwalifikować mógł wyłącznie lekarz – była to polska specyfika – teraz lista zawodów będzie 10 razy większa. Dołączymy w ten sposób do wielu krajów europejskich, które w taki sposób prowadzą szczepienia i ma to pozytywny wpływ na ich tempo – tłumaczył Dworczyk.

– Publikujemy dzisiaj uproszczoną kwalifikację, polegającą wyłącznie na wypełnieniu karty kwalifikacyjnej – to prosty kwestionariusz, który wypełnia pacjent. Jedynie jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, pacjent będzie kierowany do lekarza – mówił dalej szef KPRM.

Nowe dane resortu zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował natomiast, że nowe dane resorty zdrowia mówią o ponad 28 tys. nowych zakażeniach i ponad 700 zgonach.

Przypomnijmy, że w czwartek resort zdrowia poinformował o 27 887 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia podało również, że z powodu COVID-19 zmarło 241 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 713 osób.