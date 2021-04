Wpadka polityka PO w rozmowie na żywo. Prowadzący zadał "trudne" pytanie

Inicjatywa Rafała Trzaskowskiego, która według części komentatorów miała stanowić dla Platformy Obywatelskiej polityczne zagrożenie, przysporzyła politykom tej formacji sporo kłopotów. Nie chodzi bynajmniej o rywalizację o wyborców, ale o problemy z zapamiętaniem jej nazwy.

"Nie pamiętam"

W piątek Bogdan Zdrojewski był gościem na antenie RMF FM. W pewnym momencie prowadzący zapytał go o nazwę ruchu Rafała Trzaskowskiego. Senator z rozbrajającą szczerością odpowiedział, że nie pamięta jak nazywa się polityczna inicjatywa prezydenta Warszawy.

– Pamięta Pan jak się nazywa ten ruch? – zapytał Rober Mazurek. – Ja go nazywam ruchem Rafała Trzaskowskiego – odparł polityk. Prowadzący dopytywał senatora o właściwą nazwę ruchu. Zdrojewski odpowiedział jednak, że "nie pamięta".

"Wszyscy pytają o ruch Trzaskowskiego"

Podobną wpadkę zaliczyła Małgorzata Kidawa-Błońska. Pod koniec zeszłego roku, w jednym z telewizyjnych programów prowadzący zapytał ją o nazwę ruchu Trzaskowskiego.

– Wiem, że wszyscy pytają o ruch Rafała Trzaskowskiego. Powiem tak, ruch na razie jeszcze nie powstał jako taki. Rafał Trzaskowski zapowiedział postanie ruchu, ale jest wiceszefem Platformy – odpowiadała wymijająco.

– Jesteśmy w bardzo trudnym okresie, w bardzo trudnym czasie i siłą jest wzmacnianie Platformy i KOalicji Obywatelskiej. Poza tym, Rafał Trzaskowski ma bardzo trudne zadanie, bo jest prezydentem stolicy – dodała, unikając konkretnej odpowiedzi na pytanie prowadzącego program.

Ruch Wspólna Polska

Po ubiegłorocznym dobrym wyniku w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski ogłosił stworzenie ruchu, który politycznie zagospodaruje 10 mln wyborców, którzy oddali na niego głos w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent stolicy długo zastanawiał się zarówno nad formą swojej inicjatywy, jaki i jej nazwą. Finalnie okazało się, że założony przez niego Ruch Wspólna Polska nie cieszy się taką popularnością, jak on sam. W tej chwili należy do niego niespełna 19 tys. członków.

