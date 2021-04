"Partia przekraczania podziałów". Gowin: Chcę to powiedzieć z cała mocą

W sobotę odbyła się konwencja krajowa ugrupowania Jarosława Gowina. Wydarzenie miało charakter mieszany – część uczestników wzięłą w niej udział zdalnie z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Konwencja została podzielona na trzy panele: zdrowie, zielony ład i mieszkalnictwo.

Gośćmi specjalnymi byli: była posłanka Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj i były poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski. Przywitał ich w swoim wystąpieniu - jako nowych współpracowników - wicepremier Jarosław Gowin.

"Wymyślić świat na nowo"

Lider Porozumienia zaprezentował też credo swojego ugrupowania, które zostanie przyjęte podczas dzisiejszej konwencji. – W pewnym sensie musimy wymyślić świat na nowo, od nowa wymyślić Polskę, polską centroprawicę. Chcę opowiedzieć, jaka jest przyszła Polska, na rzecz której działa Porozumienie. Chcę opowiedzieć, jak nadać nowy blask takim słowom jak konserwatyzm, chrześcijańska demokracja czy centroprawica – podkreślał Gowin.

Wicepremier podkreślił, że porozumienie tworzą konserwatyści, którzy wiedzą, że dobrą przyszłość buduje się na fundamencie tradycji. – Tą tradycją, za którą się opowiadamy, jest tradycja wskazana przez św. Jana Pawła II, tradycja Polski Jagiellońskiej, Polski wielu kultur i wielu religii, Polski dumnej z siebie, a jednocześnie otwartej i tolerancyjnej. Jesteśmy partią chrześcijańsko-demokratyczną. Wiemy, że to chrześcijaństwo jest fundamentem naszej cywilizacji – mówił polityk i dodawał: "Opowiadamy się za przyjaznym rozdziałem Państwa od Kościoła, bo kiedy my, politycy, mieszamy się w sprawy Kościoła, to traci na tym wspólnota chrześcijańska. Polityka jest domeną ludzi świeckich".

Wicepremier tłumaczył, że silne państwo musi być jednocześnie państwem ograniczonym. – Państwem pozostawiającym jak największą sferę wolności dla rodzin, stowarzyszeń czy samorządów. Nie chcemy Państwa omnipotentnego! – wskazywał.

Gowin zapowiedział też konsekwentne działania na rzecz zwiększania kompetencji samorządów. – Robimy to zresztą chociażby w ramach prac nad Krajowym Planem Odbudowy, kiedy to z naszej inicjatywy uwzględniono cały szereg postulatów środowisk samorządowych – zaznaczył.

W dalszej części swojego wystąpienia lider Porozumienia mówił, że jego partia jest formacją gospodarczą opowiadającą się za wzmocnieniem klasy średniej.

– Nasz współczujący konserwatyzm jest zarazem konserwatyzmem zielonym. Chcemy przekazać to, co zostało nam, dzisiejszemu pokoleniu powierzone, chcemy przekazać następnym pokoleniom. Nasze działania na rzecz czystego środowiska wywodzimy z chrześcijańskiej inspiracji troski o ziemię, która została nam powierzona – mówił dalej wicepremier.

"Jesteśmy partią proeuropejską"

Jarosław Gowin poruszył też kwestię obecności Polski w Unii Europejskiej. Wskazując na rolę państwa narodowego w życiu społecznym i politycznym, mówił że Porozumienie sprzeciwia się poszerzaniu kompetencji instytujcji unijnych.

– Opowiadamy się za bezpieczeństwem, co znaczy, że jesteśmy partią proeuropejską z dwóch powodów. Bo takie są nasze wartości, bo cywilizacja europejska, chrześcijańska to ten grunt, z którego my, Polacy wyrastamy, ale równocześnie opowiadamy się za silną, podmiotową obecnością Polski w UE, dlatego że to gwarantuje nam bezpieczeństwo ekonomiczne, ale także, wraz z przynależnością do NATO i z dobrymi relacjami transatlantyckimi, gwarantuje to nam bezpieczeństwo militarne – oświadczył Jarosław Gowin.

– Chcę powiedzieć z cała mocą, że Porozumienie to jest partia dialogu, partia zgody narodowej, partia przekraczania podziałów między rządem a opozycją i partia szukania tego co łączy Polaków – podkreślił na zakończenie.

"Pierwszy krok"

Na począcztku konwencji wyemitowano film, w którym lider tego ugrupowania Jarosław Gowin mówił: "Potrzebujemy także was, szerokich kręgów ludzi Porozumienia. Potrzebujemy sympatyków, tych którzy być może nawet dzisiaj z naszą partią nie sympatyzują, ale mają dobry pomysł na Polskę, na samorząd, na gospodarkę, mieszkalnictwo, służbę zdrowia, inne kwestie".

– Już wkrótce efekt naszej wspólnej pracy programowej ujrzy światło dzienne. Dzisiejsza konwencja to pierwszy krok, czekajcie na następne – zapowiedział wicepremier Gowin.

