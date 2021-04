Pomaska zdradza plan opozycji: Ważne, żeby wybory odbyły się wcześniej

Polityk była pytana w TVN24 między innymi o to, czy scenariusz skrócenia kadencji Sejmu i przeprowadzenia przyspieszonych wyborów jest możliwy i czy opozycja go rozważa.

– Polacy chcą nowych wyborów, chcą tego, żeby doszło do radykalnej zmiany. Nie wykluczam, że taka większość w Sejmie się znajdzie. Wszystkie scenariusze są możliwe – mówiła Agnieszka Pomaska.

– Dla nas kluczowe jest to, żeby wybory odbyły się szybciej niż za dwa i pół roku, bo dzisiaj nie mamy do czynienia z zarządzaniem państwem, tylko z walką o stołki. To poważny problem – podkreśliła.

"Zjednoczona Prawica nie jest już zjednoczona"

– Mieliśmy już kilka prób w Sejmie, gdy okazywało się, że tak zwana Zjednoczona Prawica nie jest już zjednoczona i nie ma już większości – komentowała, odnosząc się do dwóch głosowań w Sejmie, które 30 marca przegrało Prawo i Sprawiedliwość.

– Jeśli byłaby taka możliwość, to powinien być rząd tymczasowy, by jak najszybciej przeprowadzić nowe wybory, żebyśmy się znaleźli w nowej, lepszej rzeczywistości – mówiła posłanka.

Kaczyński o problemach w koalicji

W rozmowie z "Gazetą Polską" prezes PiS przyznał niedawno, że sytuacja w koalicji w ostatnich miesiącach nie należy do najłatwiejszych. "Nie będę ukrywał prawdziwej sytuacji – mamy napięcia w koalicji" – mówi polityk.

Jarosław Kaczyński podkreśla, że większość polityków Zjednoczonej Prawicy zdaje sobie sprawę z faktu, że dla obecnego układu sił nie ma realnej alternatywy. To jednak powoduje, że koalicjanci PiS zaczynają rozpychać się łokciami i uważają, że "mogą stawiać daleko idące żądania".

Pytany o przyspieszone wybory Kaczyński przyznaje, że nie można wykluczyć takiej opcji, zastrzega jednak, że on sam jest zwolennikiem dotrwania do końca kadencji.

Czytaj też:

PiS wygrywa wybory. Samodzielnie i z koalicjantamiCzytaj też:

Strzeżek: Przyspieszone wybory byłyby absolutnym błędemCzytaj też:

Politolog: Porozumienie na pewno nie wystartuje już z PiS-em