Pięściami wybili szyby w kościele. Tłumaczyli się, że byli pijani

O sprawie informuje portal polsatnews.pl.

Do zdarzenia doszło w noc poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Święto to zostało wpisane do kalendarza Kościoła katolickiego 30 kwietnia 2000 roku, przez Jana Pawła II i ma szczególne znaczenie dla osób wierzących.

Dwóch mężczyzn pod wpływem alkoholu wybiło gołymi pięściami 14 szyb w sieradzkim kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Zdewastowali drzwi i gablotę świątyni.

O zniszczeniach sieradzka policja została poinformowana 11 kwietnia około 7.00 rano.

"Przybyli na miejsce policjanci wykonali oględziny oraz zabezpieczyli ślady związane z dewastacją. Wkrótce sieradzcy kryminalni wpadli na trop dwóch mieszkańców Sieradza w wieku 18 i 20 lat" – napisano w komunikacie policji.

Zostali zatrzymani

Sprawcy zostali zatrzymani przez policję, mieli pokaleczone ręce. Przyznali się do winy, a swoje zachowanie tłumaczyli wypitym alkoholem – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

"Łączna wartość uszkodzeń oszacowana została na około 700 złotych" – przekazała KWP w Łodzi.

Mężczyźni nie byli wcześniej notowani przez policję. Postawiono im zarzut uszkodzenia mienia. Jest to przestępstwo zagrożone karę do 5 lat pozbawienia wolności.

"Opętańcy szatana"

"Tak opętańcy szatana w noc poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia, zaatakowali sieradzki kościół Najświętszego Serca Jezusowego. JEZU MIŁOSIERNY, wybacz im, bo nie wiedzą co czynią" – napisał na Facebooku mieszkaniec Sieradza Karol Mecfal, który opublikował w internecie zdjęcia zniszczonych drzwi kościoła.

