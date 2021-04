Jackowski: Gowin nie dał się zdominować PiS i Kaczyńskiemu

W sobotę odbyła się konwencja partii Porozumienie z udziałem posłów, ministrów oraz samorządowców. Na maj zapowiedziano konwencję programową formacji. Wcześniej mają się odbyć spotkania regionalne.

Główne postulaty to odbudowa i przebudowa systemu ochrony zdrowia, wzmocnienie samorządów, budowa nowej chadecji opartej na spuściznie Jagiellonów i nauczaniu św. Jana Pawła II oraz tzw. zielony konserwatyzm.

"Odrębny byt polityczny"

– Przede wszystkim odebrałem to jako upodmiotowienie się Porozumienia Jarosława Gowina, w sensie pokazywania, że jest to odrębny byt polityczny. Byt polityczny, który odgrywa w tej chwili kluczową rolę, ponieważ tak naprawdę od Jarosława Gowina w znacznej mierze zależą losy tej kadencji parlamentu i tego rządu – mówił należący do klubu PiS senator Jan Maria Jackowski w "Wywiadzie politycznym" TOK FM.

– Przede wszystkim i to jest chyba najważniejsze, konwencja Porozumienia to sygnał do liderów PiS, że jak nie będzie bardzo poważnej rozmowy i spotkania, które by można określić, tak po dziennikarsku mianem "ostatniej szansy", to różne sytuacje mogą się wydarzyć – wskazał polityk.

Według Jackowskiego, Jarosław Gowin prowadzi skuteczną politykę, co pokazały ostatnie wydarzenia. – Polityka, którą prowadzi w tej chwili pan premier Gowin, który nie dał się zdominować PiS i Jarosławowi Kaczyńskiemu i przetrzymał dwa huraganowe ataki w tym zakresie. Myślę o tym, co się działo rok temu po wyborach majowych w tej całej dyskusji i teraz o tych sytuacjach związanych z pozbawianiem go pozycji lidera w jego własnym środowisku politycznym. Ten sygnał pewnie jest analizowany na Nowogrodzkiej – podkreślił gość TOK FM.

