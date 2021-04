Problemy z dostawą szczepionek. O ponad 200 tys. dawek AstraZeneki mniej

O problemach z dostawą szczepionki poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

W poniedziałek rano do Polski trafiło 873 tys. dawek szczepionki Pfizera i 216 tys. firmy AstraZeneca.

Kuczmierowski powiedział, że tym tygodniu mieliśmy dostać dużą dostawę szczepionek firmy AstraZeneca, została ona jednak mocno zredukowana.

– Miało przybyć do Polski 268 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, a dostaniemy zgodnie przesłaną właśnie informacją 67 tys. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze i planujemy harmonogram szczepień, aby bezpiecznie pokrywał się z dostawami – podkreślił prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Ponad 9 mln szczepień

"Wyrazy uznania dla całej kadry zaangażowanej w realizację Narodowego Programu Szczepień! To dzięki Waszej pracy pokonujemy kolejny krok w walce z pandemią osiągając łączną liczbę 9 000 000 wykonanych szczepień. Właśnie startuje rejestracja kolejnego rocznika - 1969" – napisał po północy na Twitterze Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu ds. szczepień.

Szczepienia w Polsce

Polscy pacjenci otrzymują dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19 produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Od czwartku, możliwe jest także szczepienie nowym preparatem – jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Zgodnie z planem w środę, 14 kwietnia, do Polski dotarło ok. 120 tys. dawek szczepionki Johnson & Johnson. Preparat ten jest stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.

