Sawicki o planach Kaczyńskiego: Być może nawet oddałby władzę rządowi technicznemu

Zdaniem Sawickiego, Jarosław Kaczyński mógłby przystać na rząd techniczny, po to, "żeby przy wyborach parlamentarnych w glorii, samodzielnie wrócić do władzy".

– Nie mam zamiaru wyręczać Jarosława Kaczyńskiego z odpowiedzialności za Polskę ostatnich sześciu lat i najbliższych dwóch lat. Bo Jarosław Kaczyński być może nawet doprowadziłby do przesilenia parlamentarnego i oddania władzy na pół roku w ręce rządu technicznego, po to, żeby przy wyborach parlamentarnych w glorii, samodzielnie wrócić do władzy. Taki scenariusz zwyczajnie, mnie, doświadczonemu politykowi, nie odpowiada – mówił polityk w RMF FM.

Sawicki: To się nie trzyma kupy, a może głównie kupy

Jak podkreślił polityk stworzenie rządu ze wszystkich frakcji opozycyjnych jest niemożliwe.

– Dzisiaj widać wyraźnie, że jeśli chodzi o opozycję w Sejmie, to ja już wielokrotnie mówiłem o tym, tak jak tworzono tęczową koalicję europejską, że to się nie sklei. Tak również nie da się utworzyć dzisiaj opozycyjnego rządu od Konfederacji, poprzez PSL, do Lewicy Zandberga, bo to się po prostu zwyczajnie nie skleja, to się nie trzyma kupy, a może głównie kupy, więc zostawmy ten temat i nie dyskutujmy o rzeczach nierealnych – stwierdził.

"Porozumienie nie ma zamiaru wychodzić z koalicji"

Zdaniem Sawickiego, Porozumienie nie opuści szeregów Zjednoczonej Prawicy.

– Dzisiaj słuchałem rzeczniczki Porozumienia i ona bardzo jasno określiła, że Jarosław Gowin, Porozumienie, w tej prawicowej koalicji będzie trwać do końca kadencji i mimo że w sobotę przedstawiło bardzo konkurencyjny w stosunku do PiS i można powiedzieć wręcz opozycyjny program, to i tak z tej koalicji wychodzić nie mają zamiaru – mówił polityk w rozmowie w RMF FM.

