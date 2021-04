"J***ć SPiS". Kolejny wulgarny wpis polityka Konfederacji

Były poseł przekonuje, że spis powszechny to "totalitarny przeżytek" oraz zagrożenie dla naszej prywatności. "Musimy bronić się przed kolejnym bezprawiem, jakiego dopuszcza się władza" – stwierdził. "***** s*** powszechny" – napisał na Facebooku, nawiązując tym samym do wulgarnego hasła popularnego wśród części opozycji.

Polityk do swojego wpisu dołączył grafikę, na której widnieje napis "J***ć SPiS powszechny", gdzie napis "SPiS" jest stylizowany na logo Prawa i Sprawiedliwości.

Jednocześnie były poseł oferuje udział w płatnym szkoleniu, na którym za niemal 40 zł pokazuje, jak w legalnym sposób obejść obowiązkowy udział w spisie (za brak spisania grozi kara do 5000 tys. zł).

Czym jest Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to przeprowadzane raz na dziesięć lat badanie, którego celem jest pozyskanie przez Główny Urząd Statystyczny szczegółowych informacji w kwestii struktury demograficznej i ekonomicznej kraju. – Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika zarówno z krajowych, jak i międzynarodowych zobowiązań Polski – przypomina Ewa Bolesławska z GUS.

Spis w czasie pandemii

Epidemia koronawirusa spowodowała, że spis powszechny w 2021 roku będzie inny niż poprzednie. Główną platformą zbierania danych będzie formularz internetowy na oficjalnej stronie gov.pl. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą wziąć udział w ankiecie telefonicznej (pod numerem 22 279 99 99).

Jedynie w nadzwyczajnych sytuacjach obywateli odwiedzą rachmistrzowie. – Rachmistrzowie będą się kontaktowali bezpośrednio z osobami, które nie spiszą się innymi metodami przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. […] Zostaną w pełni zabezpieczeni odpowiednimi środkami ochrony osobistej, niemniej możliwość prowadzenia wywiadów bezpośrednich rozważana będzie tylko w szczególnych przypadkach i okolicznościach – informuje urzędniczka GUS.

Z kolei, jeżeli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na wizytę, rachmistrzowie będą kontaktowali się z obywatelami drogą telefoniczną.

Kim jest Jacek Wilk?

Jacek Wilk to polityk Konfederacji. Z wykształcenia jest prawnikiem. W 2011 roku przystąpił do Kongresu Nowej Prawicy. W 2014 bezskutecznie z jej list kandydował do europarlamentu. W 2015 roku z kolei był kandydatem partii w wyborach prezydenckich (zajął 10 miejsce na 11 kandydatów). W tym samy roku dostał się do Sejmu dzięki ugrupowaniu Pawła Kukiza. Wilk w 2017 roku przeszedł do partii KORWiN, a rok później wystąpił z klubu Kukiz'15. W 2019 roku bez powodzenia startował z list Konfederacji w wyborach do europarlamentu. Rok później z list tego samego ugrupowania próbował dostać się do Sejmu – również bez sukcesu. Wilk słynie z kontrowersyjnych wpisów i wypowiedzi.

