Kolejne transfery do Polski 2050. Suchoń dołącza do Hołowni

O przejściu Suchonia mówiło się od pewnego czasu, jednak sam Hołownia jeszcze dzisiaj nie chciał oficjalnie potwierdzić, że do takiego transferu faktycznie dojdzie. – Nie wykluczam, że przejdzie. Ale to on powinien mieć w tej sprawie ostatni głos i to on powinien w tej sprawie się wypowiedzieć. To jest jego życie, jego kariera polityczna. Ja nie jestem dysponentem – mówił Hołownia w rozmowie z radiową Trójką.

Teraz jednak lider Polski 2050 oficjalnie potwierdził, że Suchoń zasili szeregi jego ugrupowania. Co więcej do Polski 2050 dołączą również Grzegorz Nowsielski oraz Wanda Brociek.

"Budując nową partię polityczną budujemy nową jakość. Stawiamy na obywatelskość i profesjonalizm, ale też na doświadczenie i zaangażowanie. Witamy na pokładzie Mirosława Suchonia, Grzegorza Nowsielskiego i Wandę Brociek. Łączy nas Polska zielona, demokratyczna, solidarna" – poinformował Hołownia na Twitterze.

Polityczne transfery

W ostatnim czasie z KO odeszły posłanki Joanna Mucha oraz Paulina Henning-Kloska, a także poseł Tomasz Zimoch. Z kolei w Senacie KO opuścił senator Jacek Bury. Wcześniej Hołowni udało się "przeciągnąć" na swoją stronę posłankę Lewicy Hannę Gill-Piątek.

Lider Polski 2050 od dawna zapowiadał, że jeszcze w tej kadencji Sejmu powstanie koło parlamentarnego jego ugrupowania.

– W gościnności i szerokości otwartych ramion nikt mnie nie prześcignie. Zależy nam, żeby być obecnym w parlamencie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi – mówił Hołownia w jednym z wywiadów we wrześniu 2020 roku.

Kolejny poseł opuści KO?

Jak donosi "Wprost", kolejny poseł Koalicji Obywatelskiej szykuje się do opuszczenia swojej partii i przejścia do Szymona Hołowni. Chodzi o Mirosława Suchonia. Polityk miałby dołączyć do Polski 2050 „w najbliższym czasie”.

Sam Suchoń, choć potwierdził, że spotkał się z Hołownią, to jednak zaprzecza, że chce zmienić partyjne barwy.

– Mogę potwierdzić, że spotkałem się z Szymonem Hołownią. Rozmawialiśmy i jestem pod dużym wrażeniem – powiedział polityk KO. Jednocześnie stwierdza, że za wcześnie na stwierdzenia o tym, że sprawa jego przenosin do Polski 2050 "jest przesądzona".

"W otoczeniu Szymona Hołowni słychać, że sprawa jest już właściwie sfinalizowana i lada dzień nastąpi prezentacja nowego członka" – piszą z kolei dziennikarze "Wprost".

