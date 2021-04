Andrusiewicz: Mamy trend spadkowy liczby zleceń na testy

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9 246 nowych zakażeniach koronawirusem, 601 osób zmarło. Podczas briefingu Andrusiewicz odnosząc się do nowych danych podkreślił, że oprócz spadku zakażeń odnotowany jest także spadek liczby skierowań od lekarzy POZ na testy.

– Jeżeli dzisiaj mówimy o skali skierowań za dzień wczorajszy, a pamiętajmy, że poniedziałki to jest ten dzień, w którym tych skierowań na test w tygodniu najwięcej, to mamy wczoraj 28 tysięcy skierowań z Podstawowej Opieki Zdrowotnej, kiedy jeszcze tydzień temu mieliśmy 44 tysiące skierowań, kiedy dwa tygodnie temu było to na poziomie 57 tysięcy, a w kolejnym jeszcze tygodniu – 65 tysięcy – mówił Andrusiewicz.

Jak podkreślił, "ten trend spadkowy w liczbie zleceń z Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest obserwowany". – Za tym trendem podąża też spadek liczby wykonywanych testów – zaznaczył.

– Nikt tutaj nie zleca ze strony urzędników, ani ministerstwa liczby wykonywanych dziennie testów. O tym ile jest wykonywanych testów świadczy ta liczba osób, które się zgłaszają – podkreślił rzecznik resortu zdrowia.

Jak wygląda sytuacja w szpitalach?

Resort zdrowia przekazał również, że w szpitalach przebywa 31 938 chorych z COVID-19, a 3287 z nich jest podłączonych do respiratorów. Jak poinformowano, dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 949 łóżek i 4536 respiratorów.

Poprzedniego dnia, w poniedziałek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 31 612 chorych z COVID-19, z których 3346 było pod respiratorem. Tydzień wcześniej, 13 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 34 619 pacjentów, w tym – 3513 pod respiratorem.

Ministerstwo przekazało ponadto we wtorek, że na kwarantannie przebywa 262 571 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 354 652 zakażonych.

