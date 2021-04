Nowe informacje na temat zdrowia Piotra Semki

Piotr Semka walczy z koronawirusem. Publicysta "Do Rzeczy" trafił do szpitala pod koniec marca. Teraz jak informuje redaktor TVP Jacek Łęski, dziennikarz naszego tygodnika powoli wraca do zdrowia.

„Piotr wraca do zdrowia. Czeka go długa rehabilitacja, ale wyraźnie idzie ku lepszemu. Bogu niech będą dzięki” – napisał Łęski na Twitterze.

Kilka tygodni temu do choroby Piotra Semki w mediach społecznościowych odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

"Koronawirus daje nam każdego dnia dowody, że jest bardzo groźny i nikt z nas nie powinien go lekceważyć. Właśnie dotarła do mnie informacja o tym, że pod respirator trafił jeden z najwybitniejszych dziennikarzy politycznych w Polsce, red. Piotr Semka. Panu Redaktorowi życzę dużo siły w Jego walce i przyłączam się do modlitwy, którą w intencji Jego zdrowia prowadzą Przyjaciele. Państwa również do tego zachęcam" – napisał wówczas szef rządu na Facebooku.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 9 246 nowych przypadkach koronawirusa i śmierci kolejnych 601 osób.

W raporcie napisano, że z powodu COVID-19 zmarły 164 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 437 osób (łącznie 601 zgonów w ciągu ostatniej doby).

Według danych MZ, łączna liczba zakażeń koronawirusem wzrosła we wtorek do 2 704 571. Od początku wybuchu epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarły 62 734 osoby. Wyzdrowiało 2 354 652 chorych.

Jak wygląda sytuacja w szpitalach?

Resort zdrowia przekazał również, że w szpitalach przebywa 31 938 chorych z COVID-19, a 3287 z nich jest podłączonych do respiratorów. Jak poinformowano, dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 949 łóżek i 4536 respiratorów.

